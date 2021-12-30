Manisa FK’da Serge Tabekou fark yarattı

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Ligdeki ilk sezonunda bir dönem üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat, özellikle son haftalardaki formuyla takımına altın değerinde puanlar kazandırdı.

Bir dönem ismi gönderilecekler arasında geçen Tabekou, son 3 maçta 2 gol attı.



Bursaspor deplasmanında takımı 1-0 yenik durumdayken ikinci yarıda oyuna girip attığı golle 1-1’lik beraberliği getiren Tabekou, devrenin son 2 haftasında ilk 11’de formayı kapıp 90’ar dakika sahada kaldı. Son maçta Tuzlaspor deplasmanında mücadelenin tek golünü atan Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlılara aylar sonra ilk deplasman galibiyetini getirdi.

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Daha önce son olarak 29 Ağustos’ta Gençlerbirliği’ni deplasmanda yenen Manisa FK, Tabekou’nun golüyle 4 ay sonra dış sahada ilk kez kazandı.

Manisa ekibine son 3 haftada çok kritik 4 puan kazandıran Tabekou, takımının devreyi düşme hattında tamamlamasının önüne geçip teknik heyetin gözüne girdi.