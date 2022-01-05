Manisa FK'da Metin Uçar takımdan ayrıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Ambulans uçakla mecburen İstanbulda Tarihi final öncesi bu da olduAmbulans uçakla mecburen İstanbul'da! Tarihi final öncesi bu da oldu#Beşiktaş
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Savunma sanayii için önemli gün Dev kompleksi Cumhurbaşkanı Erdoğan açacakSavunma sanayii için önemli gün! Dev kompleksi Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak#Milli Muharip Uçak
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Şule Çetin kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezasıŞule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası#ANKARA
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
TFF resmen açıkladı Stadyumlara girişte hatırlatma aşısı kararıTFF resmen açıkladı! Stadyumlara girişte 'hatırlatma aşısı' kararı#Covid-19
Çok konuşulmuştu Çilem Doğan için son kararÇok konuşulmuştu! Çilem Doğan için son karar#Çilem Doğan
Çin yine şaşırttı: Ülkeye gelen binlerce kişi mühürlenecek Kapalı bir balonda yaşayacaklar...Çin yine şaşırttı: Ülkeye gelen binlerce kişi mühürlenecek! Kapalı bir balonda yaşayacaklar...#Çin
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Manisa FK'da Metin Uçar takımdan ayrıldı

#Manisa Fk#Manisa Metin Uçar#Metin Uçar Ayrılık
Manisa FKda Metin Uçar takımdan ayrıldı

Manisa Futbol Kulübü'nde kaleci Metin Uçar'la yollar ayrıldı.

Haberin Devamı

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Manisa Futbol Kulübü'nde kaleci Metin Uçar'la yollar ayrıldı.

Bu sezon sadece 4 maçta kaleyi koruyan 30 yaşındaki file bekçisi Ankara Keçiörengücü'ne gitti. Manisa FK'nın Metin'in ayrılmasının ardından yeni bir kaleci alacağı bildirildi.

Öte yandan ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 2'nci Lig ekibi Somaspor'la özel maçta karşı karşıya gelen Manisa FK rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Manisa Futbol Kulübü'nün golünü Tabekou atarken, Somaspor'un golü ise Yasin Abdioğlu'ndan geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa Fk#Manisa Metin Uçar#Metin Uçar Ayrılık

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid