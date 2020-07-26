MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManisa FK'da hedef play-off şampiyonluğu!
GeriFutbol Manisa FK'da hedef play-off şampiyonluğu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Manisa FK'da hedef play-off şampiyonluğu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa FK'da hedef play-off şampiyonluğu!
Abone Olgoogle-news

TFF 2’nci Lig Play-Off’unda çeyrek finalde İnegölspor’u, yarı finalde ise Sancaktepe Belediyespor’u eleyip adını finale yazdıran Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa inanıyor.

Salı günü Antalya Stadı’nda Tuzlaspor’la final müsabakasına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini belirten deneyimli teknik adam, "Takımımızın kalitesine inanıyorum. Futbolcularım başarı için ellerinden gelen mücadeleyi gösterecekler. İnegölspor ve Sancaktepe Belediyespor karşılaşmaları da çok zorlu geçti. Antalya’daki sıcak hava şartları her takımı zorluyor. Artık tek maçımız kaldı. Bize verilen desteği biliyoruz. Sahada gereni yapıp Manisa FK’yı layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

 

Manisa FKda hedef play-off şampiyonluğu

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle