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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Manisa FK'da Bayram iddiası

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Manisa FK'da Bayram iddiası
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi.

Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi.

Bonservisi elinde olan genç oyuncunun da Manisa temsilcisine gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram, bu sezon Niğde Anadolu FK'da 4 maça çıktı.

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