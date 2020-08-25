MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManisa FK'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
GeriFutbol Manisa FK'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
MANİSA, (DHA) -
Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

Manisa FK'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa FK'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Abone Olgoogle-news

Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim Ali Çamdalı ile yolları ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Çamdalı ile yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrılmıştır. Ali Çamdalı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan transfer edilen 36 yaşındaki ön libero, Manisa FK'da 8 karşılaşmada görev alıp, 1 gol attı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle