Manisa FK, Yeni Malatyaspor karşısında gol oldu yağdı!

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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen (Enes Nas dk. 53, Kemalcan dk. 78), Emircan, Eray (Eymen dk. 67), Göktürk, Furkan, Metehan (Murat Şamil dk. 46), Kerem, Enes Savucu (Osman dk. 67), Umut
Manisa FK: Alperen, Arslanagic (Ensar dk. 15), Cissokho (Bartu dk. 46) Oktay, Umut, Muhammed, Toure, Ramirez (Minchev dk. 66), Oğuz (Kazım dk. 76), Fofana, Diallo (Efe dk. 66)
Goller: Oktay (dk. 33), Fofana (dk. 44), Ramirez (dk. 54, 57) (Manisa FK), Minchev (dk. 71), Bartu (dk. 73) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Metehan, Emircan (Yeni Malatyaspor), Arslanagic (Manisa FK)
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Manisa FK’da kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu Oktay kafa vuruşuyla ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Oğuz’un derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topu alan Fofana, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2
54. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana'nın ceza sahası içine çevirdiği topu, Ramirez plase vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-3
57. dakikada Oğuz’un ceza sahası içine taşıdığı topu alan Muhammed ara pasıyla Ramirez'e aktardı. Ramirez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
71. dakikada sağ kanatta atağa çıkan Oğuz’un, kaleci Muhammed Salik'i geçerek ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Minchev kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-5
73. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6