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Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası Recep Uçar ve Turgay Altay'dan açıklamalar

#Recep Uçar#Turgay Altay#Manisa FK
Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası Recep Uçar ve Turgay Altaydan açıklamalar

 Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, “Son haftalardaki çıkışımızı ve maçlardaki iyi oyunumuzu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Kazanmayı hak ettiğimiz bir çok maçı bu sahada beraberlikle ya da mağlubiyetle üzgün olarak tamamlamıştık. Bu maçta bunu kırdık. Oyuncularımı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. 65 dakika 10 kişi oynamak ve bunu ligin liderine karşı yapmak başka bir seviyeyi gerektiriyor. Hem oyun olarak hem skor olarak oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna istediğimiz gibi başlamasak da maçı bitirmesini bildik. 3 puan çok değerliydi. Takımın başına geldiğimden itibaren içerde ve dışarda oynadığımız bir oyun anlayışımız var. Ligde bulunmamız gereken yer burası değil. 3 puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu seriye bağlarsak çok önemli bir yere gideceğiz. Manisa FK’nın vizyonuna inanıyorum. Bir kez daha özverilerinden dolayı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Ümraniyespor takımı da ligin en dominant takımı diyebiliriz. Kaliteli bir oyuncu grubu ve teknik adamları var. Onlara da şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. İnşallah gönüllerince olur. Ligde keyif veren bir oyun anlayışları var. Biz de inşallah bundan sonra seri galibiyetlerle hedeflerimize gideriz” dedi.

RECEP UÇAR: "SON DÜDÜĞE KADAR YARIŞTA OLACAĞIZ"

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Manisa’nın zor bir deplasman olduğunu bildiklerini belirterek sözlerine başlayan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Bulunduğumuz konum itibariyle mutlaka kazanmak için gelmiştik buraya. Maça da iyi başlamıştık. İlk yarıda net pozisyonlar bulan taraftık ve nitekim 1-0 öne geçtik. Yaptığımız bireysel hata sonrası penaltıdan oyun dengelendi. Rakibimiz daha sonra kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. 11-10 kişi oynamak kolay değildir. İkinci yarı bir takım stratejik değişiklikler yaparak başlamıştık. İkinci yarıda bir anlık yaptığımız hata bize pahalıya mal oldu. Rakip kendi sahasında birinci bölgede çok sert bir savunma yaptı. Oyunun son bölümleri hücum oyuncularımızın da sayısını arttırmıştık. Ama istediğimiz golü bulamadık. Üzgünüz ama önümüzde oynanacak 11 müsabaka var. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanıp yarışın son haftasındaki son düdüğe kadar bu yarışta olacağız. Benim ve oyuncularımın inancında herhangi bir sapma olmamıştır. Manisa FK’da iyi bir mücadele ortaya koydu. Teknik kadro ve oyuncularını tebrik ederim” diye konuştu.

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Manisa’da kaybettikleri puanın hedeflerinde sapmaya neden olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, “Buradaki sonuç bizim hedeflerimizi etkilemeyecek. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanabilmek için oynayacağız. 11-10 oynanan maçtan alınan bir mağlubiyet üzüntü verici olabilir ama bunun moral bozukluğunu bir an önce üzerimizden atıp hedefimize kararlı adımlarla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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#Recep Uçar#Turgay Altay#Manisa FK

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