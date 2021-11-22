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Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: "3 puan çok değerliydi"

#Turgay Altay#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig
Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: 3 puan çok değerliydi

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Manisa FK 9 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Bu sezon yükseldiği ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçen Manisa FK, daha sonra çıktığı 9 müsabakada 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu periyotta teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıktan sonra Naci Şensoy ile 1 maça çıkan Manisa temsilcisi daha sonra takımın başına Turgay Altay'ı getirdi.

Turgay Altay yönetiminde 4. maçında Altınordu'yu konuk eden Manisa FK, rakibini 1-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Haftayı 13 puan ve averajla 16. sırada tamamlayan Manisa FK, 14. haftada 26 Kasım Cuma günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak.

"HEDEFİMİZ OLAN YERE DOĞRU YOLCULUĞA BAŞLARIZ"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, yaptığı açıklamada, Altınordu karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirtti.

Bu galibiyetin getireceği öz güvenle önlerinin açık olduğunu bildiren Altay, şunları kaydetti:

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"Bu ligde kazanmanın bir bedeli, bu oyunun da bir gerekliliği var. Maalesef bunu yapmadığınız zaman bir adım eksik kaldığınız andan itibaren maç kazanmak zorlaşıyor. Bu kazanmak ve kaybetmek de bir alışkanlık. Kazanma alışkanlığının başlangıcı olan bir maç olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 4 haftadır buradayım ve oyuncularımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Manisa Futbol Kulübü'nün gerçek hedeflerine ulaşabilmesi için bu 3 puan çok değerliydi. İnanıyorum ki önümüzdeki maçları ve ligin ilk yarısını istediğimiz gibi bitirip asıl hedefimiz olan yere doğru yolculuğa başlarız."

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#Turgay Altay#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig

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