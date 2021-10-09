Manisa FK resmen Naci Şensoy'a emanet

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Siyah-beyazlı kulüple el sıkıştığı için mutluluğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Futbolculuk kariyerimde Manisa’da 2 yıl futbol oynadım ama 7 yıl yaşadım. Manisa’yı ve Manisalıları çok sevdim, onlar da beni çok sevdi. Şimdi Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bir galibiyet takımımızın coşkusunu arttıracaktır. Adanaspor maçına da bu hedefle hazırlanıyoruz" dedi.



1958’de Kosova’da dünyaya gelen Naci Şensoy, antrenörlük kariyerine Fenerbahçe’de Todor Veselinoviç’in yardımcılığını yaparak başladı.

Deneyimli çalıştırıcı, 2001 yılında Alibeyköyspor’da ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı.

Azerbaycan ekibi Turan’da, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv’de, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi’de, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija’da görev yapan Naci Şensoy, son olarak Kosova ekibi KF Liria takımını çalıştırdı.