Manisa FK, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon oldu! 29 yıl sonra...

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, ligdeki son maçında Sarıyer ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ligde namağlup yoluna devam eden Manisa FK, sezon boyunca sürdürdüğü istikrarlı performansını son maçta da sürdürdü ve Sarıyer deplasmanından 0-0'lık eşitlikle döndü.

Bu sonucun ardından puanını 84'e yükselten Manisa FK, 24 galibiyet ve 12 beraberlikle ligi namağlup şampiyon tamamladı. Manisa FK, Türk futbolunda 29 yıl sonra bir ilki başarmış oldu.

SON NAMAĞLUP TAKIM BEŞİKTAŞ

Manisa FK'dan sonra Türkiye liglerinde namağlup şampiyon olan son takım Beşiktaş'tı. Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda Süper Lig'de yenilgisiz mutlu sona ulaşmıştı.

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