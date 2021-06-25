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Futbol
MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Manisa FK, Mehmet Güven'le yollarını ayırdı

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Manisa FK, Mehmet Güven'le yollarını ayırdı

TFF 1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, iç transferde takım kaptanlarından Mehmet Güven’le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon 25 maçta forma giyerek 2’nci Lig’deki namağlup şampiyonluğa katkı yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Manisa FK, futbolcunun ayrılığını, "Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan Mehmet Güven ile yollarımızı ayırdık. Mehmet Güven’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu.

Manisa FK, Mehmet Güvenle yollarını ayırdı

Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Keçiörengücü’nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor’dan stoper Veli Çetin, Giresunspor’dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor’dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor’un savunmacısı Bedirhan Altunbaş’ı almıştı.

Manisa FK, Mehmet Güvenle yollarını ayırdı

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