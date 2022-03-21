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Manisa FK kaçan galibiyete yanıyor

#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig#Turgay Altay
Manisa FK kaçan galibiyete yanıyor

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde 90+2’nci dakikada yediği golle MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü kaçan galibiyete yandı.

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Teknik direktör Turgay Altay, rakipleri karşısında maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını dile getirdi. "Çok anlamsız bir puan kaybı yaşadık" diyen Altay, "Şunu gördük ki biz içeride de dışarda da kendi oyun kültürünü yansıtan, ligin liderine karşı dahi maçın başından sonuna kadar oynayan bir takımız. Bu maç Play-Off yolu için çok değerliydi. Rakiplerimizin kaybettiği haftada kazanmak çok değerli olacaktı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum ama son dakikada yaşanan dikkatsizlik üzücü bir puan kaybına neden oldu. Oyun olarak bu kadar iyi oynadığımız maçtan bir puan almak bizi memnun etmedi" dedi.

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#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig#Turgay Altay

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