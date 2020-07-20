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İHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 23:33,Son Güncelleme:

Manisa FK, İnegöl’ü rahat geçti, yarı finale yükseldi

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Manisa FK, İnegöl’ü rahat geçti, yarı finale yükseldi
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TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final maçında Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor’u 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

Stat: Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Candaş Elbil xx

Manisa FK: Ömer xx, Mehmet xx, Ali xx, Salih Zafer xx, Erhan xxx, Sertaç xxx(Zahit dk. 76 xx), Onur xx, Nizamettin xx (Oğuz dk. 68 xx) Emir Alagöz xx (Erman dk. 82 xx), Umut xxx (Galip dk. 82 ?), Serdar xx (Sinan dk. 75 xx)

İnegölspor: Şener x, Enes x(Uğur dk. 46 xx), Niyazi Batuhan x(Selim Can İnci dk.85 ?) Gökhan x, Yasin Görkem x(Tayfun dk.46 x), Selimcan x, Ömer Faruk x (Emir Özsoy dk.46 x), Hacı Mustafa x, Abdullah x, Bilal x, Ahmet Hakan x (Raif dk.63 x)

Goller: Umut (dk. 6), Erhan (dk.10), Sertaç (dk. 72) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ömer Faruk, Bilal, Selimcan (İnegölspor), Ali, Sertaç, Oğuz (Manisa FK)

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