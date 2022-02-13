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Manisa FK ile Menemenspor yenişemedi

#Spor Toto 1. Lig#Manisa FK#Menemenspor
Manisa FK ile Menemenspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra xx, Orkun Aktaş xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Manisa FK: Birkan x, Muhammet Taha xx, Landre xx, Sadi xx (Veli dk. 71 x), Özgür xx, Hakan xx (Kouter dk. 67 x), Gakpa xx, Nizamettin xx, Diallo xx (Tabekou dk. 67 x), Erhan xx (Selim dk. 79 x), Ozegovic xxx (Okan dk. 79 x)

Menemenspor: Batuhan Ahmet xx, Sinan xx, Oğuzhan Çapar xx, Cisse xx (Seyfettin dk. 89 ?), Emre xx, Kerem xx, Mahamadou Ba x (Jiakponna dk. 76 xx), Abdullah x (Emir dk. 57 xx), Muhammed Himmet xx, Batuhan Kırdaroğlu x (Kehinde dk. 76 xx), Ahmet xxx (Mahmut dk.89 ?)

Goller: Ozegovic (dk. 50) (Manisa FK), Ahmet (dk. 79) (Menemenspor)

Manisa FK ile Menemenspor yenişemedi


Maçtan dakikalar

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5. dakikada Diallo’nun pasıyla ceza sahasına giren Hakan’nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Mahamadou’nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası üzerinde Cisse göğsüyle arkadaşı Ahmet’in önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direğin solundan dışarıya çıktı.

31. dakikada Manisa FK atağında Ozegovic’in pasında topla buluşan Diallo’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Batuhan Ahmet, yerden gelen meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

43. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diallo’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra sert vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

48. dakikada Manisa FK atağında Diallo, sağ kanattan ceza sahası içerisine pas çıkardı. Arka direkte Özgür müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gitti.

50. dakikada rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahası içerisine giren Gakpa’nın altıpas içerisine gönderdiği pasa hareketlenen Ozegovic, dar açıdan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada Manisa FK’da Veli’nin kısa kalan geri pasında araya giren Kehinde kaleci Birkan tarafından yere düşürüldü. Bu sırada kaleci Birkan’dan seken topu iyi takip eden Ahmet, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

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Manisa FK ile Menemenspor yenişemedi

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#Spor Toto 1. Lig#Manisa FK#Menemenspor

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