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Manisa FK hedeften uzaklaştı! Turgay Altay kaçanlara yanıyor

#Manisa FK#Turgay Altay#Spor Toto 1. Lig
Manisa FK hedeften uzaklaştı Turgay Altay kaçanlara yanıyor

Son olarak Royal Hastanesi Bandırmaspor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve play-off hedefinden uzaklaşan Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay, son vuruşlardan yakındı.

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Spor Toto 1’inci Lig’de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor’la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Play-Off hedefinden ise uzaklaştı. Teknik Direktör Turgay Altay, maçta önemli pozisyonlara girdiklerini ancak son vuruşları iyi yapamadıklarını söyledi.

İkinci yarıda oyundan düştüklerini anlatan Altay, "Hem yorgunluk hem de oyuncularımın sakatlıklardan yeni çıkması üzerine oyunu domine edemedik. Karşılıklı pozisyonlarla ikinci devre geçti. Bir puana razı olduk. Kazanmak adına atakları sonlandırmalıyız. Bunun motivasyonunu iyi sağlamamız gerekiyor. Pozisyonlara giren bir takımız. Ancak bir türlü netice alamıyoruz" dedi.

30 puanı bulunan Manisa FK, ligde pazartesi günü Ümraniyespor’u ağırlayacak.

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#Manisa FK#Turgay Altay#Spor Toto 1. Lig

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