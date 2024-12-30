Manisa FK Göztepe'yi 2-1 mağlup etti!

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Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Manisa FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında 1. Lig takımı Manisa FK ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Arda Özçimen, Nazım Sangare, Lasse Nielsen, Heliton, Koray Günter, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, David Tijanic ve Romulo Cardoso ilk 11'iyle çıktı. Mücadelenin 14. dakikasında Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İzmir ekibi, ikinci yarıya ise Arda Özçimen, Ogün Bayrak, Nazım Sangare, Taha Altıkardeş, Novatus Miroshi, İsmail Köybaşı, Djalma Silva, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, Furkan Malak ve Efe Yavman 11'iyle başladı. Göztepe, 63. dakikada Bede Osuji'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. 88. dakikada Manisa FK, Bartu Göçmen'le 1 gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazanan taraf oldu.