Manisa FK, Antalya’da kampta!

İlk idmanına çıkan siyah-beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5’e 2 oyunuyla sona erdi.

Antalya’da oynanacak Play-Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden teknik direktör Cihat Arslan, "İnanıyorum ki Play-Off sonunda 1'inci Lig’e çıkan takım biz olacağız" diye konuştu.

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