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DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Manisa FK, Antalya’da kampta!

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Manisa FK, Antalya’da kampta!
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta 20 Temmuz’da İnegölspor’la Play-Off çeyrek final maçına çıkacak Manisa Futbol Kulübü, Antalya’da kampa girdi.

İlk idmanına çıkan siyah-beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5’e 2 oyunuyla sona erdi.

Antalya’da oynanacak Play-Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden teknik direktör Cihat Arslan, "İnanıyorum ki Play-Off sonunda 1'inci Lig’e çıkan takım biz olacağız" diye konuştu.

 

Manisa FK, Antalya’da kampta

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