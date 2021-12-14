Manisa FK Ankara Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son 5 hafta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Manisa ekibi, 18 puanla ateş hattının bir basamak üstünde yer alıyor.

Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet yaşayan başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü ise 17 puanla küme düşme hattında bulunuyor.

MANİSA FK ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, bugün Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 13.30'da başlayacak ve TRT TÜRK'ten canlı yayınlanacak.