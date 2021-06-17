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GeriFutbol Manisa FK, Altay'dan Erhan Çelenk'le ilgileniyor
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Futbol
MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Manisa FK, Altay'dan Erhan Çelenk'le ilgileniyor

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Manisa FK, Altay'dan Erhan Çelenk'le ilgileniyor

TFF 2’nci Lig’de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1’inci Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü’nün Altay’ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk’le ilgilendiği ifade edildi.

Şimdiye kadar 4 resmi transfere imza atan siyah-beyazlılar Süper Lig’in yeni temsilcisi Altay’la sözleşmesi biten 32 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürüldü.

Geride kalan sezonda Play-Off’lar dahil İzmir ekibinde 34 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu 7 gol atıp 8 de asist yaptı. Play-Off şampiyonluğunda pay sahibi olan Erhan’ın da şartların oluşması halinde Manisa FK’ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Manisa FK, Altaydan Erhan Çelenkle ilgileniyor

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