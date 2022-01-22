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Manisa FK 3-1 Gençlerbirliği

#Manisa FK#Gençlerbirliği#1. Lig
Manisa FK 3-1 Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
3. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında topu kapan Anıl’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, üzerine gelen meşin yuvarlağı kaleci Ramazan güçlükle çeldi.
23. dakikada Manisa FK atağında Erhan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Ramazan son anda meşin yuvarlağı çelerek, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
33. dakikada Barış’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Lima’nın vuruşunda iyi yer tutan kaleci Ömer iki hamlede topa sahip oldu.
34. dakikada Nizamettin’in pasında topu önüne alan Anıl’ın ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
38. dakikada Gökhan Gül’ün rakip ceza yayının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topa kaleci Ömer’in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten döndü. Sekerek kale içine yönelen topa Hakan’ın elle müdahalesinin ardından hakem penaltı kararı verdi.
40. dakikada penaltı atışını kullanan Gökhan Gül’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+3.dakikada Nizamettin’in rakip ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda tokatlayarak, filelere gitmesini önledi.
50. dakikada Erhan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas içerisinde iyi yükselen Okan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
51. dakikada Barış’ın sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Gökhan Altıparmak’ın gelişine vuruşunda kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı elleriyle çelerek, uzaklaştırdı.
54. dakikada Özgür’ün ceza yayının bir metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top yan kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
58. dakikada Nizamettin’in sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas içerisinde Gakpa’nın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
64. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içerisinde Gakpa’nın pasında Erhan’ın penaltı noktası yakınlarında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
74. dakikada sol kanattan Özgür’ün ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Arda elle müdahalede bulunması sonrası hakem penaltı kararı verdi.
75. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
83. dakikada Erhan’ın pasında topu önüne alan Okan’ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Ferdi Karadoruk xx, Mert Bulut xx
Manisa FK: Ömer xx, Taha xx, Landre xx, Sadi xx (Veli dk. 86 ?), Özgür xx (Yasin dk. 86 ?), Gakpa xx, Nizamettin xx, Hakan x (Andre Sousa dk. 63 xx), Tabekou xx (Diallo dk. 78 xx), Erhan xxx, Anıl x (Okan dk. 45 xxx)
Yedekler: Samet, Ahmet, Yiğit, Kouter
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gençlerbirliği: Ramazan xx, Metehan xx, Arda x, Gökhan Gül xxx (Sallalich dk. 89 ?), Muhammed xx, Grechyshkin xx, Tshibola x (Baran dk. 84 ?), Barış x (Serdarcan dk. 89 ?), Lima xx, Musa xx (Ömürcan dk. 45 xx), Gökhan Altıparmak x (Bieliaiev dk. 67 xx)
Yedekler: Atalay, Mert, Serdarcan, Abdullah, Furkan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Gökhan Gül (dk. 40 pen.) (Gençlerbirliği), Erhan (dk. 64), Gakpa (dk. 74 pen.), Okan (dk. 83) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Tabekou, Hakan (Manisa FK), Ramazan, Barış, Arda (Gençlerbirliği)

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#Manisa FK#Gençlerbirliği#1. Lig

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