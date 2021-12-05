Manisa FK 2 - 1 Kocaelispor (Maç özeti)

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Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu sezon ilk kez evi Mümin Özkasap Stadı’na döndüğü maçta Kocaelispor’u mağlup etmeyi başardı: 2-1.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Manisa FK’nın gollerini 46’ncı dakikada Okan ile 54’üncü dakikada Gakpa attı. Kocaelispor’un golüne 78’inci dakikada kaydeden Yiğitali, 84’üncü dakikada ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sezon daha önce iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynadıktan sonra ilk kez elektronik bilet sistemleri montajı tamamlanan evi Mümin Özkasap Stadı’na kavuşan Manisa ekibi, son 3 maçta aldığı 2 galibiyetle 17 puana ulaştı. Kocaelispor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan Diallo’nun ortaladığı topla ceza sahası içi sol çaprazda Anıl buluştu. Anıl’ın müsait pozisyonda sert şutunda top kaleci Korcan’da kaldı.

11. dakikada Kocaelispor savunmasının hatasında topu kapan Kemal’in şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

22. dakikada Mehmet Yılmaz’ın taç atışıyla topla buluşan Gakpa’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Korcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Tisdell’in pasıyla topa sahip olan Diop’un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut, kaleci Birkan’ın ellerinde kaldı.

50. dakikada Manisa FK atağında Nizamettin’in sol kanattan ortaladığı topa altıpasın hemen önünde Okan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Manisa FK’nın kontratağında Diallo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gakpa, meşin yuvarlağı ayak içiyle uzak köşeden filelerle buluşturdu. 2-0

68. dakikada Kocaelispor atağında Yılmaz’ın rakip ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda, kaleci Birkan son anda uzanarak direk dibinden topu kornere çeldi.

78. dakikada Kocaelispor rakip ceza sahası çizgisinin sağında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dilaver, Yiğit Ali’ye pas çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu. 2-1

84. dakikada Manisa FK’nın atağında Andre Sousa’nın sürüklediği topa elle müdahalede bulunan Yiğit Ali, hakem Çağdaş Altay tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+2. dakikada sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Andre Sousa’nın dar açıdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.