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Manisa FK 2-1 Eyüpspor (Maç özeti ve golleri)

#Manisa Fk#Eyüpspor#Hamza Hamzaoğlu
Manisa FK 2-1 Eyüpspor (Maç özeti ve golleri)

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eyüpspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

Eyüpspor böylece yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta yenilmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bedirhan’ın sağ kanattan çıkardığı pasta penaltı noktası üzerinde Erhan’ın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla direğin yanından auta gitti.
14. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasta Eyüpspor savunmasının arkasına sarkarak topla buluşan Ozegovic’in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Emrullah son anda müdahale ederek, mutlak golü önledi.
26.dakikada Muhamet Taha’nın sol kanattan içeriye çıkardığı pasta topla buluşan Nizamettin’in ceza yayının içinden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
27.dakikada Eyüpspor atağında rakip ceza yayının hemen gerisinde topa sahip olan Dibba’nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
36. dakikada Eyüpspor’un kullanacağı serbest vuruş sırasında Dibba ile Erhan arasında yaşanan tartışma sonrası 4. hakemin de uyarısıyla Eyüpspor’lu Dibba, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
39.dakikada Diallo, süratiyle rakip savunmadan kaptığı topu ceza sahası içerisinde Erhan’ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
50.dakikada Landre’nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Diallo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti. 2-0
63.dakikada Hakan’ın savunmadan uzaklaştırdığı topa hareketlenen Diallo’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Emrullah meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
85.dakikada Eyüpspor atağında Umut’un kafayla indirdiği topu penaltı noktası yakınlarında kontrol eden Timur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
90+3.dakikada Okan'ın pasıyla topa sahip olan Hakan'ın hızla girdiği ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.
90+6.dakikada Eyüpspor savunmanın hatasında topu kapan Anıl'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

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ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ HATA YAPMADI

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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak’ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür’ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre’nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.
18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk’ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
76. dakikada Metincan’ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat’ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.

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#Manisa Fk#Eyüpspor#Hamza Hamzaoğlu

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