MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManisa FK 10. maçında 9. kez kazandı! (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)
GeriFutbol Manisa FK 10. maçında 9. kez kazandı! (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Manisa FK 10. maçında 9. kez kazandı! (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa FK 10. maçında 9. kez kazandı! (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)
Abone Olgoogle-news

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti ve 10. maçında 9. galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup, oynanan 7 maçla devam etti. Namağlup lider Manisa FK, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti ve 10 haftada 9. galibiyetini aldı.

Manisa FK, en yakın takipçisi 24 Erzincanspor'un Sarıyer'e yenilmesiyle birlikte puan farkını 8'e çıkarttı.

Hekimoğlu Trabzon ise deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti ve Osman Özkoylu yönetiminde çıktığı 2. maçta 2. galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te günün sonuçları şu şekilde;

Gümüşhanespor 1-4 Hekimoğlu Trabzon
Hacette 1-1 Uşakspor
İnegölspor 1-0 Ergene Velimese
Kocaelispor 0-1 Sancaktepe
Manisa FK 3-1 Kahramanmaraşspor
Sarıyer 1-0 24 Erzincanspor
Zonguldakspor 2-0 Şanlıurfaspor

Manisa FK 10. maçında 9. kez kazandı (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle