Manisa FK 10. maçında 9. kez kazandı! (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)

TFF 2. Lig Beyaz Grup, oynanan 7 maçla devam etti. Namağlup lider Manisa FK, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti ve 10 haftada 9. galibiyetini aldı.

Manisa FK, en yakın takipçisi 24 Erzincanspor'un Sarıyer'e yenilmesiyle birlikte puan farkını 8'e çıkarttı.

Hekimoğlu Trabzon ise deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti ve Osman Özkoylu yönetiminde çıktığı 2. maçta 2. galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te günün sonuçları şu şekilde;

Gümüşhanespor 1-4 Hekimoğlu Trabzon

Hacette 1-1 Uşakspor

İnegölspor 1-0 Ergene Velimese

Kocaelispor 0-1 Sancaktepe

Manisa FK 3-1 Kahramanmaraşspor

Sarıyer 1-0 24 Erzincanspor

Zonguldakspor 2-0 Şanlıurfaspor

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