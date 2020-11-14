Manisa FK 10. maçında 9. kez kazandı! (TFF 2. Lig Beyaz Grup maç sonuçları)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti ve 10. maçında 9. galibiyetini aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup, oynanan 7 maçla devam etti. Namağlup lider Manisa FK, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti ve 10 haftada 9. galibiyetini aldı.
Manisa FK, en yakın takipçisi 24 Erzincanspor'un Sarıyer'e yenilmesiyle birlikte puan farkını 8'e çıkarttı.
Hekimoğlu Trabzon ise deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti ve Osman Özkoylu yönetiminde çıktığı 2. maçta 2. galibiyetini aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te günün sonuçları şu şekilde;
Gümüşhanespor 1-4 Hekimoğlu Trabzon
Hacette 1-1 Uşakspor
İnegölspor 1-0 Ergene Velimese
Kocaelispor 0-1 Sancaktepe
Manisa FK 3-1 Kahramanmaraşspor
Sarıyer 1-0 24 Erzincanspor
Zonguldakspor 2-0 Şanlıurfaspor
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle