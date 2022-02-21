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Manisa FK 10 kişiyle Ümraniyespor'u devirdi!

#Tff 1. Lig#Ümraniyespor#Manisa Fk
Manisa FK 10 kişiyle Ümraniyesporu devirdi

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Ümraniyespor'u 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Del Valle’nin sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Birkan kontrol etti.
24. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Bammou’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’ın ellerinin yanından ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Gakpa’nın pasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Ozegovic savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
30. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
36. dakikada orta sahada rakibi Ercan’a sert müdahalede bulunan Manisa FK’lı oyuncu Kouter, hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.
49. dakikada sağ kanattan Gakpa’nın havadan pasında sol kanatta topla buluşan Muhammet Taha’nın ceza sahası içerisine girerek, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
89. dakikada Bedirhan’ın ara pasında topla buluşan Diallo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

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Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serdar Diyadin xx, Cemal Alpay xx
Manisa FK: Birkan xx, Muhammet Taha xxx, Landre xx, Sadi xx, Özgür x (Veli dk. 46 xxx), Nizamettin xx (Andre Sousa dk. 77 xx), Gakpa xxx (Bedirhan dk. 89 ?), Kouter x, Hakan xx, Erhan x (Diallo dk. 46 xx), Ozegovic xx (Okan dk. 68 xx)
Yedekler: Samet, Selim, Arda, Tabekou, Okan
Teknik Direktör: Turgay Altay
Ümraniyespor: Burak x, Vrsajevic x (Emre Nefiz dk. 58 x), Alim x, Gulmac x, Ercan xx, Oğuz x (Atalay dk. 82 ?), Onur xx, Serkan x (Yusuf Emre dk. 58 x), Mrsic x (Mevlüt dk. 74 x), Del Valle xx (Hüseyin Atakan dk. 74 x), Bammou xxx
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Mustafa Can
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Bammou (dk. 24) (Ümraniyespor), Gakpa (dk. 30 pen.), Muhammet Taha (dk. 49) (Manisa FK)
Kırmızı kart: Kouter (dk. 36) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Yusuf Emre, Alim (Ümraniyespor), Hakan (Manisa FK)

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#Tff 1. Lig#Ümraniyespor#Manisa Fk

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