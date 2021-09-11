Manisa FK 0 - 1 BB Erzurumspor (Maç özeti)
TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, evinde BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Manisa ekibinin böylece, 39 maçtır devam eden yenilgisizliği sona ermiş oldu.
TFF. 1. Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Manisa'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla son 39 lig maçında yenilmeyen Manisa bu unvanını kaybetti.
Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Ferdi Karadoruk
Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Dk. 64 Tabekou), Sousa (Dk. 46 Hakan Barış) , Kouter, Anıl Koç (Dk. 64 Kubilay Aktaş), Sertaç Çam (Dk. 80 Kemal Rüzgar), Orgill
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Estrela), Mücahit Albayrak, Aykut Demir (Dk. 63 Gökhan Kardeş), Gökhan Alsan, Rosheuvel (Dk. 46 Novikovas), Shala (Dk. 63 Olanare) , Emircan Altıntaş (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Eren Tozlu
Gol: Dk. 24 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Gökhan Alsan, Dk. 74 Szumski, Dk. 78 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 29 Kouter, Dk. 88 Sousa (yedek kulübesinde) (Manisa)