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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güney'i takımda tuttu

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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güney'i takımda tuttu
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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde Alican Güney'in sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Alican, geçen sezonu 10.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.2 asist, 1.6 top çalma istatistikleri ile tamamladı. Antrenör Ceyhun Cabadak'la yola devam eden Manisa BŞB transferde daha önce guard Marcus Anthony Hall'la sözleşme yapmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güneyi takımda tuttu

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