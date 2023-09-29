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Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-88 Bahçeşehir Koleji

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#Manisa#Bahçeşehir#Basketbol
Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-88 Bahçeşehir Koleji
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 22:15

Basketbol Süper Ligi’ndeki sezonun ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji’ni 90-88 mağlup etti.

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Muradiye Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodu 20-27, ilk yarısı 45-46, üçüncü periyodu ise 63-63 sonuçlandı.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son periyotta ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Luther ve Cruz’un serbest atışlarıyla son anlara 2 sayı farkla önde girdi. Bahçeşehir’in aldığı mola sonrası son saniyede Bouteille 3 sayılık atışı kaçırınca kazanan 90-88’lik skorla Manisa ekibi oldu.

Ev sahibi ekipte Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Bouteille 19 sayıyla oynadı.

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#Manisa#Bahçeşehir#Basketbol

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