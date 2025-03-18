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Manisa Basket, Malaga'ya boyun eğdi!

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#FIBA Şampiyonlar Ligi#Manisa Basket#Malaga
Manisa Basket, Malagaya boyun eğdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 22:32

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda J Grubu beşinci maçında Manisa Basket, konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 103-97 mağlup oldu.

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Manisa Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda J Grubu beşinci maçında karşılaştığı  Unicaja Malaga'ya 103-97 kaybetti.

Salon: Muradiye
Hakemler: Saverio Lanzarini, Ademir Zurapovic, Mihkel Manniste
Manisa Basket: Acuil 22, White 20, Thomas 17, Besson 15, Chiozza 14, Yunus Emre 5, Cengizhan 2, Mustafa 2, Harun, Mehmet,
Unicaja Malaga: Taylor 33, Perry 18, Tillie 13, Carter 8, Sima 7, Kravish 6, Balcerowski 5, Barreiro 5, Osetkowski 4, Ejim 2, Perez 2, Diaz
1. Periyot: 24-26 (Unicaja Malaga lehine)
Devre: 46-53 (Unicaja Malaga lehine)
3. Periyot: 78-78

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#FIBA Şampiyonlar Ligi#Manisa Basket#Malaga

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