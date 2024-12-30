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Manisa Basket, Beşiktaş'ı eli boş gönderdi

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#Basketbol#Manisa Basket#Beşiktaş
Manisa Basket, Beşiktaşı eli boş gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 20:45

Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta mücadelesinde Manisa Basket evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Basket, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 mağlup etti.

İlk çeyreği konuk ekip 24-21 önde tamamladı. 2’nci periyotta Manisa temsilcisi üstünlük sağlayarak soyunma odasına 7 sayı üstün girdi: 49-42. 3’üncü çeyreği 69-65 önde bitiren Manisa Basket, final periyodunda da rakibine geçit vermeyerek müsabakayı kazandı: 94-88. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 34 sayı ile Lee oldu.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş

MANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 16, Lee 34, Thomas 6, Yunus 7, Chiozza 6, Apaydin 3, Buğra, Ahmet, Cengizhan, White Jr 17, Mustafa

BEŞİKTAŞ: Mathews 15, Needham 24, Yiğit 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Yağız, Kerem 9, Ahmet, Eren, Martin 8

1’İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 49-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-65

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5 FAUL: Mathews, Allman, Kerem (Beşiktaş)

 

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#Basketbol#Manisa Basket#Beşiktaş

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