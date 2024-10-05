×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Manisa Basket 73-81 Bursaspor Basketbol

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Manisa#Bursaspor
Manisa Basket 73-81 Bursaspor Basketbol
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 20:05

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor Basketbol, Manisa Basket'i 83-71 yendi.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Basket, evinde karşılaştığı Bursaspor Basketbol'a 83-71 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Manisa Basket: Pickett 2, Lee 12, Echodas 14, Freeman 9, Yunus Emre Sonsırma 14, Besson 15, White Jr. 2, Leon Apaydın 2, Ahmet Safa Yılmaz 3, Cengizhan İvedi.

Bursaspor Basketbol: Brown 18, Michineau 20, Grantham 9, Sharma 7, Mutaf 12, Pipes Jr. Ömer Utku Al 6, Gavriloovic 4, Berkay Candan 5, Nusret Yıldırım.

1. Periyot: 19-22 (Bursaspor lehine)

Devre: 31-41 (Bursaspor lehine)

3. Periyot: 53-56 (Bursaspor lehine)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Manisa#Bursaspor

BAKMADAN GEÇME!