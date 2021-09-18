Manisa: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaşın rakibi Ajax, Cambuuru 9 golle devirdiBeşiktaş'ın rakibi Ajax, Cambuur'u 9 golle devirdi!#Ajax
Vincenzo Montella: Bugün sahada çok beğendiğim bir takım buldumVincenzo Montella: "Bugün sahada çok beğendiğim bir takım buldum"#Adana Demirspor
Bakan Soylu ilk kez diyerek duyurdu Terörle mücadele önemli adımBakan Soylu 'ilk kez' diyerek duyurdu! Terörle mücadele önemli adım#Süleyman Soylu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonlinedaÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da#Çılgın Sayısal Loto
ABDli bilim insanından çarpıcı değerlendirmeler: Türkiye dünyada daha da önemli bir hale gelecekABD'li bilim insanından çarpıcı değerlendirmeler: 'Türkiye dünyada daha da önemli bir hale gelecek'#Michael A. Reynolds
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indiAfganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi#Afganistan
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Manisa: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3

#TFF. 1. Lig#Royal Hastanesi Bandırmaspor#Manisa
Manisa: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3

TFF. 1. Lig'in 6. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Manisa'yı 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Futbol: TFF 1. Lig - Manisa: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Abdullah Uğur Sarı
Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Dk. 65 Sousa), Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Okan Eken), Kubilay Aktaş (Dk. 80 Muhammet Taha Şahin), Hakan Barış, Kouter, Anıl Koç (Dk. 65 Tabekou), Sertaç Çam, Kemal Rüzgar (Dk. 65 Diallo)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Gökay Güney, Lokman Gör, Süleyman Luş, Landel, Mehmet Özcan, Pucko (Dk. 83 Kerim Avcı), Akabueze (Dk. 90 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas (Dk. 90 Adeede), Manaj (Dk. 71 Bilal Ceylan)
Goller: Dk. 17 Akabueze, Dk. 34 Doğan Can Davas, Dk. 75 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 90 4 Sertaç Çam (Manisa)
Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmet Kesim, Dk. 45 Kubilay Aktaş, Dk. 72 Kouter (Manisa)

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF. 1. Lig#Royal Hastanesi Bandırmaspor#Manisa