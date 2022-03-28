Mancini, İtalya'nın başında kalmaya devam edecek! "Her konuda anlaştık..."

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Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile konuştuklarını belirten Mancini, “Başkan Gravina ile her konuda anlaştık. Gelecek için neleri iyileştireceğimizi yakında konuşacağız. Şimdi önümüzdeki maçı düşünelim, sonra sakince geleceğe yönelik şeyleri tartışalım” cümlelerine yer verdi.

Jorginho, Immobile ve Insigne’nin kamptan ayrılması hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Onları ayrılmaya zorladım çünkü fiziksel olarak en iyi durumda değillerdi. Oynamadıkları için onları eve geri gönderdim. Lorenzo’nun daha önce fiziksel sorunları vardı” ifadelerini kullandı.



“4 yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık”

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde kaybedilen puanlar hakkında ise Mancini, “Grubumuzu İsviçre’nin en az iki puan önünde kazanmamız gerekiyordu. Basel’de maç 3-0 bitmeliydi, Bulgaristan’da ise gollü bitmeliydi. Ama bu futbol, bizim için işler ters gitti. Basel’deki maçı hepiniz hatırlarsınız; 2-0 galip gelmek zorundaydık. Ama bu kadar, düşünmek, bahane aramak boşuna oldu, kabul etmeliyiz. Bu 4 yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, kazanmaya çalıştık ama aynı zamanda farklı bir futbol oynadık. Sadece Avrupa şampiyonası değil, neredeyse her zaman kazandığımız üç yıllık bir yolculuktu. Bu olumlu ve önemli bir şey, futbolda işler bir gecede değişebilir” diye konuştu.

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Kazanılan Avrupa Şampiyonası’na vurgu yaparak görev yaptığı süreçteki değişimlere değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Kulüplerinde önemli deneyimler yaşayabileceklerini umarak kesinlikle genç oyuncuları kadroya dahil edeceğiz çünkü bu çok önemli. Bunun üzerinde çalışacağız ve genel durumun ne olacağını göreceğiz. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanmaktı ve bu yüzden bunu başarmak için birkaç yıla ihtiyacım var. Mutluyum, bu dört yılda sadece kazanmaya değil, farklı futbol oynamaya çalıştık. İşlerin yolunda gitmiş olabileceği sadece Avrupa şampiyonası ayı değildi, ama biz her zaman proaktif bir futbol önermeye, kazanmaya çalıştık. Çoğu zaman da başardık” şeklinde konuştu.

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