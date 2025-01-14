Manchester'ın yeni kahramanı Altay Bayındır! Milli kaleci, İngiltere'de manşetleri süsledi

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FA Cup 3. turunda Manchester United normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Arsenal’i penaltılarda elerken, Altay Bayındır gerek maç içindeki performansı gerekse kurtardığı 2 penaltıyla yıldızlaştı. İngiliz basınından tam not alan ve kahraman ilan edilen milli kaleci ile ilgili olarak gazeteler şu manşetleri attı:

The Sun: “Altay Bayındır penaltı kurtarışlarının ardından Manchester United’ın yeni kahramanı oldu.”

Metro: “Burada sürpriz yok, Altay Bayındır kalecilikteki kahramanlıklarıyla ‘Maçın Oyuncusu’ seçildi.”

PENALTILARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRÜ OLDU

Daily Mail: “Manchester United turu geçmeyi başardı çünkü Altay Bayındır, bugünün kendi günü olacağına karar verdi. Altay, Kai Havertz’in penaltısını kurtardıktan sonra United’ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu.”

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Mirror: “Zirkzee ve Altay Bayındır, Manchester United’ın kahramanları oldu. United’ın yeni bir kaleci istediğine dair söylentiler vardı, Altay bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Türk kaleci, Tottenham maçındaki hataları sonrası bir şans daha elde etti.”

MUHTEŞEM KURTARIŞLARA iMZA ATTI

BBC: “Manchester United kalecisi Altay Bayındır, 10 kişi kalan takımının Arsenal’i penaltılarla yendiği maçta parladı. Ruben Amorim onu ‘kahramanımız’ olarak tanımladı.”

Guardian: “Altay Bayındır, normal sürede Ödegaard ve penaltılarda Havertz’in vuruşlarını kurtararak, United’a büyük katkı yaptı.

Independent: “Altay Bayındır, Manchester United’ın Tottenham’a elendiği kupa mücadelesinde son derece zor bir maç yaşadı ancak Arsenal’a karşı bir dizi muhteşem kurtarış yaptı ve penaltı atışlarında belirleyici bir penaltı kurtarışıyla yıldızlaştı.”

OYUNUN HER ALANINDA MÜKEMMELDi

TBR Football: “Altay Bayındır oyunun her alanında mükemmeldi. Arsenal’in duran toplarındaki baskıya rağmen yüksek pozisyonlarda başarılıydı ve şut kurtarma becerisi de olağanüstüydü.”

DAZN: “Altay Bayındır, 120 dakikalık maç boyunca altı kurtarış yaptı ve bunların arasında Arsenal kaptanı Martin Odegaard’a karşı kurtardığı penaltı da vardı. Ardından penaltılarda da dimdik ayakta duran Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar’ın Arsenal’in ezici baskısına rağmen bir üst tura yükselmesini sağladı.”

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