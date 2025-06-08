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Manchester United'ta Osimhen sonrası yeni rota Gyökeres!

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#Premier Lig#Manchester United#Viktor Gyökeres
Manchester Unitedta Osimhen sonrası yeni rota Gyökeres
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 21:29

Sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayan ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ruben Amorim ile devam eden Premier Lig ekibi Manchester United, Victor Osimhen'in alternatifi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

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Premier Lig takımlarından Manchester United'ta teknik direktör Ruben Amorim, eski oyuncusunu istiyor.

ROTA GYÖKERES

Avrupa'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mail'in haberi göre; yüksek bonservis ve maaş beklentisinden kaynaklı Victor Osimhen transferinden vazgeçen Manchester ekibi, Viktor Gyökeres'e yöneldi.

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AMORIM ISRARCI

Fichajes'in haberine göre; santrafor transferine yoğunlaşan Viktor Gyökeres için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ruben Amorim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği eski oyuncusu için 60 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edileceği belirtildi.

52 MAÇTA 54 GOL 

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibi ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 54 gol attı ve 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Premier Lig#Manchester United#Viktor Gyökeres

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