Manchester United'ta Osimhen sonrası yeni rota Gyökeres!

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Premier Lig takımlarından Manchester United'ta teknik direktör Ruben Amorim, eski oyuncusunu istiyor.

ROTA GYÖKERES

Avrupa'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mail'in haberi göre; yüksek bonservis ve maaş beklentisinden kaynaklı Victor Osimhen transferinden vazgeçen Manchester ekibi, Viktor Gyökeres'e yöneldi.

AMORIM ISRARCI

Fichajes'in haberine göre; santrafor transferine yoğunlaşan Viktor Gyökeres için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ruben Amorim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği eski oyuncusu için 60 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edileceği belirtildi.

52 MAÇTA 54 GOL

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibi ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 54 gol attı ve 13 asistlik skor katkısı sağladı.