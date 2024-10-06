Manchester United'ın yüzü gülmüyor! Fenerbahçe maçı öncesi düşüş sürüyor

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Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Bayern Münih'i 1-0 mağlup eden Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'nde Porto ile 3-3 berabere kalan Manchester United kozlarını paylaştı.

Villa Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi ve Manchester United'ın galibiyet hasreti sürdü.

MANCHESTER GALİBİYETE HASRET

17 Eylül'de üçüncü lig takımı Barsnley'i 7-0 yenen Manchester United, oynadığı son 5 resmi maçta galibiyet elde edemedi.

Premier Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Manchester United, 8 puanla 14. sırada kaldı. Aston Villa ise 14 puanla 5. basamakta yer aldı.

MİLLİ ARA SONRASI UEFA'DAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Premier Lig'in 8. haftasında Brentford'u konuk edecek olan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe - Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.