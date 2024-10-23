Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe sözleri: 'Fred ve Tadic muhteşem oyuncular, Mourinho saygıyı hak ediyor!'

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Turnuvanın üçüncü haftası kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Yarın saat 22.00'de yapılacak olan mücadele için hazırlıklar sürerken Manchester United'ın genç oyuncusu Antony kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"MANCHESTER UNITED FORMASINI BIRAKMAM"

21 yaşındaki oyuncu röportajına Kırmızı Şeytanlar'da forma giymek için yaptığı fedakarlıkları anlatarak başladı. Antony, "Çocukken Manchester United'ın formasını giymeyi hayal ediyordum. Bu takımda oynamak benim için bir onur. Burada olmak için büyük fedakarlıklar yaptım. Bu formayı bırakırsam fedekarlıklarımı unutmuş olurum. Manchester United formasını kolay kolay bırakmam." ifadelerini kullandı.

"FRED VE TADIC MUHTEŞEM OYUNCULAR"

Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Antony, sarı lacivertlilerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çalışırsak, konsantre olursak ve sahada doğru işleri yaparsak Fenerbahçe maçını kazanabiliriz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Ayrıca Fred ve Dusan Tadic ile de maç öncesinde konuşacağım. Onlar harika oyuncular ve muhteşem karakterler."

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"MOURINHO SAYGIYI HAK EDİYOR"

Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkındaki soruya da cevap vererek röportajını sonlandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, Portekizli teknik adam hakkında şöyle konuştu: "Jose Mourinho efsanevi bir teknik direktör! Çok büyük saygıyı hak ediyor. Kariyeri boyunca muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe de muhteşem bir kulüp. Gayet iyi bir performans gösteriyorlar. Bu sebeple biz de Fenerbahçe maçına olabilecek en iyi şekilde hazırlanmalıyız."

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Yaklaşan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Antony, bu sezon Manchester United formasını toplam dört maçta terletti. Bu maçlarda 139 dakika sahada kalan genç oyuncu takımına 1 gollük katkı sağladı.