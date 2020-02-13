Manchester United'ın yeni transferi Odion Ighalo'da koronavirüs şüphesi!
Manchester United'ın devre arasında Çin'den transfer ettiği Odion Ighalo, koronavirüs taşıma riski nedeniyle antrenmanlara alınmadı.
Spor Arena Dış Haber | Manchester United, devre arası transfer döneminde Çin'den getirdiği Odion Ighalo'dan faydalanamıyor.
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Odion Ighalo'nun koronavirüs taşıma ihtimali üzerine idman sahasına sokulmadığı belirtildi.
Hastalık şüphesiyle önlem almak isteyen Manchester United yönetiminin hastalığın 14 günlük kuluçka döneminin geçmesini beklediği ve hastalık bulunmaması halinde Nijeryalı forvetin takıma katılacağı kaydediliyor.
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