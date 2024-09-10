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Manchester United'ın kurtuluş umudu Zidane!

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#Manchester United#Zidane#Erik Ten Hag
Manchester Unitedın kurtuluş umudu Zidane
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Dünya futbolunun en önemli figürlerinden biri olan, 2021’de Real Madrid’den ayrıldıktan sonra bir daha başka takım çalıştırmayan Zinedine Zidane’nin yeni adresi İngiltere mi olacak?

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Ada basınından Mirror Football’un haberine göre; Manchester United’ın en büyük yatırımcılarından birisi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Fransız efsaneyi Kırmızı Şeytanlar’ın bir sonraki teknik direktörü olarak görmek istiyor.

FRANSA’YI iSTEDi, OLMADI

İspanyol devinden ayrıldıktan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçmeyi hayal eden Zidane’ın bu hedefin gerçekleşmemesinin ardından gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmemişti.

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BEKLENTiLERi ARTIRACAK

Zidane’ın Alex Ferguson sonrası istediği ivmeyi yakalayamayan Manchester United’a gelişinin sadece devrim niteliğinde kalmayacağı, aynı zamanda uzun zamandır şampiyonluk için rekabet etmeyi bekleyen taraftarların beklentilerini de artıracağı öne sürüldü.

GÖZLER ERIK TEN HAG’DA

Erik Ten Hag. ManU’da beklentileri bir türlü karşılayamazken Hollandalı çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda göstereceği performansın, bir karar varılıp varılmayacağı konusunda önemli olduğu aktarıldı.

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Manchester Unitedın kurtuluş umudu Zidane

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#Manchester United#Zidane#Erik Ten Hag

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