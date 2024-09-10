Manchester United'ın kurtuluş umudu Zidane!

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Ada basınından Mirror Football’un haberine göre; Manchester United’ın en büyük yatırımcılarından birisi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Fransız efsaneyi Kırmızı Şeytanlar’ın bir sonraki teknik direktörü olarak görmek istiyor.

FRANSA’YI iSTEDi, OLMADI

İspanyol devinden ayrıldıktan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçmeyi hayal eden Zidane’ın bu hedefin gerçekleşmemesinin ardından gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmemişti.

BEKLENTiLERi ARTIRACAK

Zidane’ın Alex Ferguson sonrası istediği ivmeyi yakalayamayan Manchester United’a gelişinin sadece devrim niteliğinde kalmayacağı, aynı zamanda uzun zamandır şampiyonluk için rekabet etmeyi bekleyen taraftarların beklentilerini de artıracağı öne sürüldü.

GÖZLER ERIK TEN HAG’DA

Erik Ten Hag. ManU’da beklentileri bir türlü karşılayamazken Hollandalı çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda göstereceği performansın, bir karar varılıp varılmayacağı konusunda önemli olduğu aktarıldı.

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