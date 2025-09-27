×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester United'ın kabusu devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#Brentford#Premier Lig
Manchester Unitedın kabusu devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 17:14

Brentford, Premier Lig'in 6. haftasında evinde karşılaştığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford'a konuk oldu.

Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 8 ve 20. dakikada Thiago'nun attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Daha sonra konuk takım, 26. dakikada Benjamin Sesko'nun kaydettiği golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarıyı Brentford 2-1 önde tamamladı. İkinci yarının 76. dakikasında Manchester, Bruno Fernandes ile penaltıdan yararlanamazken, Brentford 90+5. dakikada Mathias Jensen ile bulduğu golle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brentford, Premier Lig'deki 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7'ye çıkardı. Manchester United ise 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.
Manchester'da milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika forma giydi.

Gözden KaçmasınMilli para yüzücü Defne Kurttan 5. dünya şampiyonluğuMilli para yüzücü Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğuHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester United#Brentford#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!