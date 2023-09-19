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Manchester United'ın Altay Bayındır paylaşımına taraftarlar yorum yağdırdı

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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig
Manchester Unitedın Altay Bayındır paylaşımına taraftarlar yorum yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 20:53

İngiltere Premier Lig devi Manchester United sosyal medya hesabından Altay Bayındır ve Andre Onana paylaşımı yaparken milli futbolcumuz lehine yüzlerce yorum yapıldı.

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Premier Lig'de sezona istediği girişi yapamayan Manchester United'da eleştiri oklarını hedefi kaleci Andre Onana oldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın sezon başında Serie A devi Inter'den 52.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kamerunlu file bekçisi, yediği goller ve performansıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

Andre Onana'nın performansı eleştiri konusu olurken taraftarlar arasında Altay Bayındır sesleri yükselmeye başladı.

Manchester United'ın bu akşam saatlerinde yaptığı Altay Bayındır-Andre Onana paylaşımının altına milli kaleci lehine yorum yağdı.

Taraftarlar, Onana'nın performansı nedeniyle kaleyi Altay Bayındır'ın hak ettiği görüşünde birleşti.

Andre Onana, Premier Lig'de Manchester United formasıyla çıktığı 5 maçta 10 gol yedi.

Manchester United, Altay BayındırFenerbahçe'den 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig

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