Manchester United'ın Altay Bayındır paylaşımına taraftarlar yorum yağdırdı

Haberin Devamı

Premier Lig'de sezona istediği girişi yapamayan Manchester United'da eleştiri oklarını hedefi kaleci Andre Onana oldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın sezon başında Serie A devi Inter'den 52.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kamerunlu file bekçisi, yediği goller ve performansıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

Andre Onana'nın performansı eleştiri konusu olurken taraftarlar arasında Altay Bayındır sesleri yükselmeye başladı.

Manchester United'ın bu akşam saatlerinde yaptığı Altay Bayındır-Andre Onana paylaşımının altına milli kaleci lehine yorum yağdı.

Taraftarlar, Onana'nın performansı nedeniyle kaleyi Altay Bayındır'ın hak ettiği görüşünde birleşti.

Andre Onana, Premier Lig'de Manchester United formasıyla çıktığı 5 maçta 10 gol yedi.

Manchester United, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Haberin Devamı