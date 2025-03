Manchester United'ı sırtlayan adam: Bruno Fernandes

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, bu sezonki performansıyla takımını sırtlayan isimlerin başında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Manchester United, İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederken Portekizli yıldız, 2'si penaltıdan 3 golle "hat-trick" yaparak çeyrek finalin mimarı oldu.

Penaltılarda oldukça güvenli ve etkili bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, kendisine atfedilen "Penandes" lakabını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmada da 1 gol atıp 2 asist yapan Bruno Fernandes, bu sezon forma giydiği 44 maçta 16 gol ve 15 asistle takımına katkı sağladı.

Manchester United tarihinin en önemli futbolcuları arasında gösterilen Ryan Giggs, David Beckham, Wayne Rooney, Paul Scholes, Eric Cantona ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların arasına girmeye aday olan Fernandes, oyun görüşü, orta sahadaki yaratıcılığı, pas yeteneği ve şutlarıyla dikkati çekiyor.

17 YAŞINDA İTALYA SEYAHATİ

Bruno Fernandes, futbol kariyerine yerel bir kulüp olan Infesta'da 2002'de başladı.

Porto'nun genç takımından teklif almasına rağmen Portekizli futbolcu, daha mütevazı bir takım olan Boavista'nın yolunu tuttu.

Boavista'daki 8 yılın ardından Pasteleira'ya kiralanan Bruno Fernandes, 17 yaşında 40 bin avro bonservis bedeliyle İtalya Serie B ekiplerinden Novara'ya transfer oldu.

Başlangıçta memleket hasreti çeken oyuncu, zamanla yeni ortamına uyum sağladı, İtalyanca öğrendi ve takımının yükselişine katkı sağladı.

2013'te Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan Bruno Fernandes, kariyerine daha sonra Sampdoria'da devam etti.

Bruno Fernandes, Haziran 2017'de, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra Sporting Lizbon'a 8,5 milyon avro artı bonuslar karşılığında beş yıllık sözleşmeyle katıldı.

Novara, Udinese ve Sampdoria'da forma giymesine rağmen kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Portekizli orta saha oyuncusu, Sporting Lizbon'da ise büyük çıkışa geçti.

Sporting Lizbon'da geçirdiği iki buçuk yıl boyunca 137 maçta 63 gol ve 50 asistlik performans sergileyen Bruno Fernandes, iki Portekiz Lig Kupası ve bir Portekiz Kupası olmak üzere üç kupa kazandı.

Kulübün kült kahramanı haline gelen Bruno Fernandes, 2019-2020'de sadece yarım sezon oynamasına rağmen Sporting Lizbon'da yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Bruno Fernandes, ilk UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz Milli Takımı'nın da bir parçasıydı.

2020'DE ADA'YA TRANSFER OLDU

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle eski şaşalı günlerine dönmeyi amaçlayan Manchester United, Bruno Fernandes'i 2020'de 55 milyon avro ve 25 milyon avro bonus karşılığında 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Cristiano Ronaldo, Nani ve Marcos Rojo transferlerinin ardından Bruno Fernandes, İngiliz ekibine katılan dördüncü Sporting Lizbonlu oyuncu oldu.

Transferi hakkında konuşan Bruno Fernandes, Manchester United'a olan sevgisinin Cristiano Ronaldo'yu izlediği dönemde başladığını ve o zamandan beri bu takıma büyük bir hayranlık duyduğunu belirtti.

Oyun stili olarak Ronaldo'ya ve Manchester United efsanesi Scholes'a benzetilen Bruno Fernandes, "Belki de Paul Scholes'a daha yakınım. Scholes, ceza sahası içinde olmayı seven, asist yapmayı seven, çok gol atmayı seven bir adamdı." demişti.

Scholes'un dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu belirten Portekizli futbolcu, Frank Lampard ve Steven Gerrard'a kıyasla Scholes'un diğerlerinden daha fazla fark yaratan bir oyuncu olduğunu ifade etmişti.

Bruno Fernandes, Manchester United'a imza attıktan sonra takıma hızla uyum sağladı ve 14 maçlık yenilmezlik serisinin parçası oldu. Portekizli futbolcu, bu süreçte 8 gol atıp 7 asist yaptı.

İNGİLTERE İLKLERE İMZA ATTI

2019-2020 sezonunda şubat ayından itibaren oynamasına rağmen kulübün yılın oyuncusu ödülünü kazanan Bruno Fernandes, Haziran 2020'de ligde ayın oyuncusu ve ayın golü ödüllerini kazanan ilk İngiltere Premier Lig oyuncusu oldu.

Eylül ayında Portekizli futbolcu, Manchester United'ın kulübün bir önceki sezondaki en iyi oyuncusuna verilen "Sir Matt Busby yılın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun (2006-2007) ardından Premier Lig ayın oyuncusu ödüllerini arka arkaya kazanan ilk Manchester United futbolcusu oldu.

Attığı 8 golle 2019-2020 sezonunun UEFA Avrupa Ligi gol kralı olan Bruno Fernandes, 2020-2021 sezonunda takımının Avrupa Ligi finaline çıkmasının baş aktörlerinden biriydi.

Portekizli yıldız, Manchester United'daki ilk kupasını, 2023'te Carabao Kupası finalinde Newcastle United'ı 2-0 yendikleri maçta kaldırdı.

Geçen sezon ezeli rakibi Manchester City'yi 2-1'le geçen Manchester United'ın İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) 8 yıl aradan sonra müzesine götürmesinde de baş aktörlerden olan Bruno Fernandes, takımının en önemli silahları arasında yer alıyor.

Portekiz Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasındaki Bruno Fernandes, ülkesiyle 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Portekizli futbolcu, 2009-2010 sezonundan bu yana düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan oyuncular listesinde 24 golle 6. sırada yer alıyor.

Bruno Fernandes, şimdiye kadar Manchester United formasıyla 277 maçta 95 gol ve 81 asist üretti.

BİRÇOK TAKMA ADIN SAHİBİ

Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca birçok takma adla anıldı.

Sahalarda kısa ve tıknaz yapısıyla tanınan Bruno Fernandes'e "Cebolinha" (küçük soğan) lakabı takılmıştı.

Küçük yaşlarda İtalya'nın yolunu tutan oyuncu, Novara'daki macerasında taraftarlar tarafından "Maradona of Novara" ve "Mini Rui Costa" lakaplarıyla anıldı.

Bruno Fernandes, özellikle Manchester United'da penaltılarda çok güvenli ve etkili bir isim haline geldi. Bundan dolayı Portekizli futbolcu, "Penandes" lakabıyla popülerleşti.