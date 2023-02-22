Manchester United'dan Wout Weghorst'u üzecek karar! Galatasaray iddiası...

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Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan, Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Beşiktaş'a para kazandırarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un Premier Lig devindeki kariyeri sezon sonunda bitebilir.

Football Insider'ın haberine göre Manchester United, Weghorst ile sezon sonunda kalıcı bir kontrat yapmak istemiyor.

"GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR"



Öte yandan bir başka iddiaya göre Galatasaray, Weghorst'un durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Burnley ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı golcüyü yeni sezon için kadrosunda görmek isteyebileceği belirtildi.

Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Weghorst 9 gol atıp 4 asist yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcu Manchester United'da ise 10 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.