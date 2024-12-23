Manchester United'dan sürpriz Victor Osimhen hamlesi!

Haberin Devamı

Süper Lig'de ilk devre sona ererken Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor.

El Nacional'de yer alan habere göre, Manchester United, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibinin yeknik direktörü Ruben Amorim'in, sezonun ikinci yarısında Osimhen ile çalışmak istediği belirtildi.

Manchester United'ın hücumdaki önemli isimlerden Marcus Rashford'un da devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 15 maça çıktı ve 12 gol, 5 asitlik performans ortaya koydu.

OSIMHEN: MOMENTUMU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Takımımızı çok tebrik ediyorum. Sezon için en önemli maçlarda biriydi. Puan farkını da açmamızı sağladı. Rakibin ilerideki oyuncuları tehlikeliydi. Bunun için galibiyet ayrı önem taşıyordu. İki golle katkı sağladığım için mutluyum. Ara öncesi galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Bu takıma gelip bu büyük kulübün parçası olabilmek, hızlı şekilde adapte olmak çok önemliydi. Bunda tüm takım arkadaşlarımın, çalışanların çok önemli payı var. Bana ilk andan itibaren evimde hissettirdiler. Çok kolay adapte oldum. Barış’la, Yunus’la, diğer oyuncuların nasıl oynadıklarını öğrendim. Dries ile zaten daha önce oynamıştık. Hemen onların arasına girip istediğim şekilde onlara yardımcı olabilmek beni çok mutlu etti. Ligde ve Avrupa’da namağlup devam ediyoruz. Hocamızın söylediği gibi adım adım gitmemiz gerekiyor. Her maç bizim için çok önemli. Süper Lig’de de hedeflerimiz var. Yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı