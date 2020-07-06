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GeriFutbol Manchester United'dan Nemanja Matic'e yeni sözleşme!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Manchester United'dan Nemanja Matic'e yeni sözleşme!

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Manchester United'dan Nemanja Matic'e yeni sözleşme!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile 2023'ün Haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Matic, "Oyuncu olarak kariyerimde başarabileceğim çok şey var ve bunu Manchester United ile yapmak benim için büyük bir onur olacak." ifadesini kullandı.

2017 yılında Chelsea'den transfer edilen ve Manchester United'da toplam 114 maça çıkan Matic, bu sezon oynadığı 27 maçta 1 gol kaydetti.

Manchester Uniteddan Nemanja Matice yeni sözleşme

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