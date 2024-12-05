Manchester United'dan kovulan Erik ten Hag'ın yeni takımı belli oldu

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Manchester United'da alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ın yeni rotası Almanya olacağı iddia edildi.
Sky DE'de yer alan habere göre; Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, tecrübeli çalıştırıcıyı gündemine aldı.
Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde temasa geçecek.
Erik ten Hag, Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilmişti.
Manchester United'da teknik direktör ten Hag'dan boşalan koltuğa Ruben Amorim getirilmişti.