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Manchester United'dan kovulan Erik ten Hag'ın yeni takımı belli oldu

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#Erik Ten Hag#Leipzig#MANCHESTER UNİTED
Manchester Uniteddan kovulan Erik ten Hagın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 11:53

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da istenilen performansı veremeyen ve yol ayrımına gidilen deneyimli teknik direktör Erik ten Hag'ın yeni adresi belli oldu.

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Manchester United'da alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ın yeni rotası Almanya olacağı iddia edildi.

Sky DE'de yer alan habere göre; Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, tecrübeli çalıştırıcıyı gündemine aldı.

Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde temasa geçecek.

Erik ten Hag, Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilmişti.

Manchester United'da teknik direktör ten Hag'dan boşalan koltuğa Ruben Amorim getirilmişti.

 

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#Erik Ten Hag#Leipzig#MANCHESTER UNİTED

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