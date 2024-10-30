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Manchester United'dan kovulan Erik ten Hag’ın Cristiano Ronaldo’yu nasıl aşağıladığı ortaya çıktı

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#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Erik Ten Hag
Manchester Uniteddan kovulan Erik ten Hag’ın Cristiano Ronaldo’yu nasıl aşağıladığı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 20:25

Manchester United'dan kovulan Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag’ın Cristiano Ronaldo’yu aşağılamaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Premier Lig'de son alınan West Ham United yenilgisinin ardından kovulan Erik ten Hag’ın, Cristiano Ronaldo ve diğer oyuncularla yaşadığı sorunlar gün yüzüne çıktı.

ESPN'in haberine göre; 54 yaşındaki teknik adamın, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı "cezalandırma olayı" diğer oyuncularla da arasındaki iletişimin bozulmasına neden oldu.

RONALDO SONRADAN OYUNA GİRMEYİ KABUL ETMEDİ

Cristiano Ronaldo, Ekim 2022'de Manchester United'ın Tottenham'a karşı oynadığı maçta sonradan oyuna girmeyi kabul etmediği ve maçın bitmesini beklemeden sahayı terk ettiği için ceza aldı.

Manchester Uniteddan kovulan Erik ten Hag’ın Cristiano Ronaldo’yu nasıl aşağıladığı ortaya çıktı

CHELSEA MAÇI ÖNCESİ KADRO DIŞI KALDI

Manchester United'ın bir sonraki Chelsea maçında kadrodan çıkarılan Ronaldo'ya takımdan ayrı antrenman yapması talimatı verildi.

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SOYUNMA ODASINA ALMADI

Erik Ten Hag, bu dönemde takımdan ayrı çalışan Cristiano Ronaldo'nun ayakkabılarını almak için soyunma odasına girmesine izin vermeyerek durumu bir adım daha ileriye taşıdı.

Soyunma odasına girmesine izin verilmeyen Portekizli yıldız, kendisi için soyunma odasına girmek üzere bir akademi oyuncusunu göndermek zorunda kaldı.

Manchester Uniteddan kovulan Erik ten Hag’ın Cristiano Ronaldo’yu nasıl aşağıladığı ortaya çıktı

MANU'LU FUTBOLCULAR RAHATSIZ OLDU

Ten Hag'ın bu aşağılayıcı cezalandırma yöntemi, Ronaldo gibi bir oyuncu için daha da zorlayıcı olurken takımdaki diğer tecrübeli oyuncular bu tutumdan dolayı hoşnut olmadı.

NE OLMUŞTU?

Manchester United'ın sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, yedek kulübesinde kalan Ronaldo, maçın bitimini beklemeden soyunma odasına yönelmiş ve stadı terk etmişti.

37 yaşındaki Ronaldo, teknik direktör Ten Hag tarafından 40. dakikada ısınmaya gönderilse de maçta yer almamıştı. Ten Hag maçın ardından oyuncusu hakkındaki soruya "Bu durumla bugün değil, yarın ilgileneceğim. Şu an zaferimizi kutluyoruz." demişti.

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#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Erik Ten Hag

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