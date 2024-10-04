Manchester United, Kerem Aktürkoğlu'nu radarına aldı!

Haberin Devamı

Benfica'ya katıldıktan sonra sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla büyük beğeni alırken hem golleri hem asistleriyle takımına büyük katkı sağladı.

İNGİLTERE'DEN TALİP

Portekiz ekibi ile çıktığı 5 maçta 6 gol katkısı vererek tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya, İngiltere Premier Lig'nden Manchester United kanca taktı.

İspanyol basınında Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester United, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor.

40 MİLYON EURO

Kırmızı Şeytanlar'ın, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için 40 milyon euroluk bonservisi gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Haberin detayında Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığına ve Benfica'nın 12 milyon Euro'ya bu transferi gerçekleştirmesinin başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

GALATASARAY'DA 46 GOL

Galatasaray'a Anagold 24Erzincanspor'un TFF 3. Lig'de mücadele ettiği 2019-20 sezonunun ardından Kerem, sarı-kırmızılı formayla 179 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından olmayı başarmıştı.