MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester United'dan Brandon Williams'a yeni sözleşme
GeriFutbol Manchester United'dan Brandon Williams'a yeni sözleşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

Manchester United'dan Brandon Williams'a yeni sözleşme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester United'dan Brandon Williams'a yeni sözleşme
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki sol beki Brandon Williams'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile Haziran 2024'e kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Williams'ın sözleşmesine bir yıllık uzatma opsiyonu da eklendiği aktarıldı.

Manchester United altyapısından yetişen Williams, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Manchester Uniteddan Brandon Williamsa yeni sözleşme

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle