Manchester United'dan ayrılan Angel Gomes, Lille'de

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Mehmet Çelik'in de forma giydiği Lille, bir transfere daha imza attı.

Fransız kulübü, Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekibindekıi sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki Angel Gomes'i renklerine bağladı.

Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Portekiz asıllı İngiliz orta saha, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Boavista forması giyecek.

İngiltere U20 forması da giyen Angel Gomes için Lille bonservis ücreti ödemeyecek.