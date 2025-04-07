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Manchester United'dan Altay Bayındır'ı sarsan hamle!

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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig
Manchester Uniteddan Altay Bayındırı sarsan hamle
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 19:02

2023/24 sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutan milli kaleci Altay Bayındır'a kötü haber geldi.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz basınında çıkan haberlere göre kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor.

HENÜZ PREMIER LİG MAÇINDA ŞANS BULAMADI

İngiliz devinde ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, henüz hiçbir Premier Lig maçında forma şansı bulamamış durumda. Manchester United’da birinci kaleci Andre Onana’nın arkasında yedek kalan milli kaleci için ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılırken, kötü bir haber ile karşı karşıya kaldı.

THE SUN YAZDI

İngiltere'nin önde gelen basınlarından The Sun'ın haberine göre; kaleci rotasyonunda rekabeti arttırmayı hedefleyen teknik direktör Ruben Amorim, Freddie Woodman'ı yedek kulübesine transfer etmek istiyor.

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GELECEĞİ MERAK KONUUS OLDU

Kariyerine yeniden düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmek istediği haberleri ardı ardına gelmeyen Altay Bayındır'ın Manchester United'ın söz konusu Freddie Woodman transferi sonrası atacağı adım merak konusu oldu.

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ALTAY BAYINDIR'IN RAKAMLARI

Bu sezon Manchester United formasını 6 maçta sırtına geçiren Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Toplamda 8 gol yiyen milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig

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